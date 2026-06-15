VİOP'ta büyük coşku, hızlı açıldı

15.06.2026 10:00

VİOP'ta büyük coşku, hızlı açıldı
Anadolu Ajansı

VİOP açılışını güçlü gerçekleştirdi.

Burak Taşçı
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Borsa İstanbul'un açılışı için öncü gösterge olan VİOP yüzde 2,56 oranında primli açıldı.

VİOP BIST 30 endeksi haftaya yüzde 2.56 artışla 16 bin 439 puandan başladı. ABD ve İran arasında barışın gerçekleşecek olması ve mutabakata varılması sonucunda uzun zamandır cansız seyreden hisse piyasalarına alım geliyor.

 

Dolar bazında çok ucuzlayan BİST için öncü gösterge olan VİOP'taki güçlü yükseliş, Borsa İstanbul hisselerine de pozitif yansıması bekleniyor.