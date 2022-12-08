Yabancı yatırımcı bir haftada 340 milyon dolarlık hisse aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.



Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Aralık haftasında net 339,7 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 36,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.



Yurt dışında yerleşik kişilerin 25 Kasım itibarıyla 25 milyar 717,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 2 Aralık'ta 26 milyar 740,1 milyon dolara çıktı.



Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 215,7 milyon dolardan 1 milyar 186,5 milyon dolara, ŞBS stokları da 105,8 milyon dolardan 104,6 milyon dolara geriledi.

