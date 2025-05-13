Yabancılar Nisan’da hisse aldı

Borsa İstanbul, Nisan ayına ilişkin yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı.



Buna göre, yabancılar geçen ay 23 milyar 315 milyon 115 bin 416 dolar tutarında alım yaparken, 23 milyar 210 milyon 193 bin 17 dolar tutarında satım gerçekleştirdi.



Böylece, Nisan ayında yabancıların net satım işlemleri 104 milyon 922 bin 399 dolar oldu.



Yabancıların toplam işlem hacmi 46 milyar 525 milyon 308 bin 443 dolar olarak belirlendi. Bu 2024 yılı Haziran ayından sonra görülen en düşük işlem hacmi olarak belirlendi.



Yabancılar aynı ayda 156 milyon 693 bin 792 dolar tutarında yapılandırılmış ürün ve fon alırken, 275 milyon 781 bin 736 dolar satım yaptılar.