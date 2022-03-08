Yıllık en yüksek reel getiri külçe altında oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.



Buna göre, şubatta en düşük aylık reel kayıp, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,04, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 0,81 oranlarıyla DİBS'te oldu.



Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından külçe altın yüzde 3,61, mevduat faizi (brüt) yüzde 5,55, euro yüzde 5,75, Amerikan doları yüzde 5,90 ve BIST 100 endeksi yüzde 7,08 oranında yatırımcısına kaybettirdi.



TÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından külçe altın yüzde 1,39, mevduat faizi (brüt) yüzde 3,38, euro yüzde 3,59, Amerikan doları yüzde 3,74 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,94 ile kaybettiren yatırım araçları olarak kayıtlara geçti.



Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,57, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,44 ile yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı oldu.



Bu sürede DİBS'in, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28,52, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,78 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olduğu görüldü.



Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,40, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,43 oranlarıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.



Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 38,22, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,84 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.



YILLIK EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA



Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, külçe altın, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28,13 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,48 oranında yatırımcısına kaybettirdi.



Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Amerikan doları yüzde 5,94, euro yüzde 11,85, BIST 100 endeksi yüzde 36,18, mevduat faizi (brüt) yüzde 43,88 ve DİBS yüzde 49,81 yatırımcısını kayba uğrattı.



TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan doları yüzde 24,86 ve euro yüzde 17,02 yatırımcısına kazandırdı, BIST 100 endeksi yüzde 15,28, mevduat faizi (brüt) yüzde 25,50 ve DİBS yüzde 33,37 yatırımcısına kaybettirdi.

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