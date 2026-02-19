BİST'e benziyor, Güney Kore borsasında yeni rekor

Borsa İstanbul'daki yükseliş grafiğine benzer hareket eden Güney Kore borsası yeni rekoruna imza attı.

ABD teknoloji hisselerindeki güçlü performans, ağırlıklı yarı iletken şirketlerini yukarı taşıyarak, gösterge endeksi KOSPI'nin Perşembe günü yüzde 2'den fazla artışla 5 bin 650 civarına yükselmesini ve yeni bir rekor seviyeye ulaşmasını sağladı.

Federal Rezerv'in son toplantı tutanaklarının ardından Wall Street'teki yükseliş, Asya borsalarında da olumlu bir hava yarattı.

Piyasa, üç günlük Ay Yeni Yılı tatilinden sonra yeniden açıldıktan sonra yükselişe geçti. Samsung Electronics ve SK Hynix sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 2'lik artışlarla yükselişin büyük bir bölümünü oluşturdu.

Diğer önemli performans gösterenler arasında SK Square (yüzde 2,9), Kia Corporation (yüzde 2,7), HD Hyundai Heavy Industries (yüzde 7,9) ve Doosan Energy (yüzde 3,1) yer alarak geniş tabanlı bir yükselişi vurguladı.

Yatırımcı duyarlılığı, gelişmiş bellek çiplerine yönelik küresel talebin devam etmesiyle daha da desteklendi ve Kore'nin yapay zeka tedarik zincirindeki rolünü vurguladı.

Döviz kuru oynaklığı ve ticaret belirsizliğine ilişkin süregelen endişelere rağmen, teknoloji devlerinin güçlü performansı yukarı yönlü ivmeyi korudu.