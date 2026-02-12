BİST'le benzerlik gösteriyor, Güney Kore Borsası'nda yeni rekor

KOSPI endeksi Perşembe günü yüzde 2,75 artışla 5 bin 502 civarına yükselerek, yerel hisse senedi piyasasındaki ivmenin de etkisiyle, üst üste dördüncü seansında da yükselişini sürdürerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Yarı iletken hisseleri yükselişe öncülük etti; Samsung Electronics yüzde 4,11, SK Hynix ise yüzde 3,26 artış gösterirken, yapay zeka odaklı SK Square yüzde 5,64 yükseldi. Finans sektörü de katkı sağladı, Shinhan Financial yüzde 3,87, KB Financial ise yüzde 0,67 değer kazandı.

Kakao Corp da, yönetim kurulunun CEO Chung Shin-a'yı iki yıl daha görevde tutma kararı almasının ardından yüzde 1,53 artış gösterdi. Şirket, dördüncü çeyrek net zararını bir önceki yılın aynı dönemine göre 395,2 milyar Won'dan 39,3 milyar Won'a düşürdü.

Buna karşılık, Ocak ayına ait güçlü ABD istihdam verilerinin açıklanmasının ardından Wall Street'te yaşanan geceki kayıplar, küresel hisse senetleri üzerinde baskı oluşturdu. Bu rapor, Federal Rezerv'in faiz oranlarını sabit tutabileceği beklentisiyle birleşerek küresel hisse senetlerini olumsuz etkiledi. Yatırımcılar, Fed'in bir sonraki politika hamlesine dair ipuçları için Cuma günü açıklanacak ABD tüketici fiyat verilerini bekliyor.

BORSA İSTANBUL'LA BENZERLİK GÖSTERİYOR

Borsa İstanbul da yılbaşından bu yana güçlü yükseliş gösterdi. 14 bin puan direncine yaklaşan BİST için olumlu görüşler devam ediyor.