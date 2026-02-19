BİST'te açığa satışta yukarı adım kuralı

Borsa İstanbul, BIST100 endeksinde meydana gelen değişimin, eşik değeri (yüzde 2) aşması sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacağını açıkladı.

Banka, sanayi ve mali endeksteki kayıpların artması ve satışların genele yayılmasıyla birlikte açığa satışın da bu durumu canlı tutmasından dolayı BİST'in bu kararı aldığı öne sürülüyor.

YUKARI ADIM KURALI NE DEMEK?

Açığa satışta yukarı adım kuralı, “Uptick Kuralı” olarak da biliniyor. Bu kural, açığa satışların bir önceki işlem fiyatından daha yüksek bir fiyattan yapılmasını gerektiriyor. Kuralın küresel piyasalarda bazı istisnaları bulunsa da, genellikle regülatör kurumlar tarafından farklı oranlarla uygulamaya alınıyor.