Bitcoin 111 bin doları da aştı

ABD'de GENIUS Yasası olarak bilinen stabilkoin tasarısının Senato'da önemli bir usul oylamasını 15 Demokrat üyenin Cumhuriyetçilere destek vermesiyle geçmesinin ardından Bitcon fiyatı rekor kırdı.



Bitcoin fiyatı 111 bin 862 dolara kadar yükseledi. Şu sıralarda yüzde 2.86 artışla 111 bin 425 dolarda.



Ethereum fiyatı da kritik bir eşik olan 2500 doları geçilmesinin ardından yüzde 4.3 artışla 2615 dolardan işlem görüyor.



Bitcoin fiyatının rekor kırmasında, spot bitcoin borsa yatırım fonlarına bu ay toplam 3.6 milyar dolar net yatırım girişi sağlanmış olması da rol oynadı.



Coinmarketcap veirilerine göre Bitcoin'in piyasa değeri 2 trilyon 211 milyar doları aştı. Ethereum'in değeri 316 milyar dolar.