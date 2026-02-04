Bitcoin 14 ayın dibinde

Tarihi yüksek seviyelere ulaştıktan sonra sert düşüş gören Bitcoin, yatırımcılarını düşündürmeye devam ediyor. Bitcoin, Şubat ayı başlarında 72 bin 800 dolara kadar düşerek, kaldıraçlı pozisyonların zorunlu tasfiyelerinin yoğunlaşması ve fon çıkışlarının hızlanmasıyla Kasım 2024'ten bu yana en düşük seviyelerine ulaştı.

Sektör verileri, satış dalgası sırasında yaklaşık 170 bin kaldıraçlı yatırımcının piyasadan silindiğini ve son 24 saatte 730 milyon dolardan fazla varlığın tasfiye edildiğini gösterdi.

Bitwise CIO'su Matt Hougan, Bitcoin'in aylar süren bir ayı piyasasında olduğunu belirterek, güçlü kurumsal benimseme ve artan düzenleyici netliğin yatırımcıları rehavete düşürdüğünü savundu.

Bu arada, küresel kripto fonları geçen hafta ABD'de işlem gören ürünlerin öncülüğünde 1,7 milyar dolarlık net çıkış kaydederken, yönetilen varlıklar Ekim 2025'teki zirve noktasından bu yana 73 milyar dolar azaldı. Diğer gelişmelerde ise yatırımcı Michael Burry, Bitcoin'in yaklaşık %40'lık düşüşünün derinleşebileceği ve son bir yılda büyük miktarda varlık biriktiren şirketlere kalıcı zarar verebileceği konusunda uyardı.

BITCOIN NE KADAR?

Bitcoin şu sıralar yüzde 3 oranında düşüşle 76 bin 443 dolardan işlem görüyor.