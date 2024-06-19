Bitcoin, 5 haftanın en düşük seviyesini test etti

En yüksek hacimli kripto para olan Bitcoin, yüzde 3'ten fazla düşerek 64 bin 116 doları gördü.



Bitcoin'in fiyatı en son 16 Mayıs'ta günlük yüzde 1,5 kayıpla 64 bin 624 dolara kadar düşmüştü.

Bitcoin saat 01.33 itibarıyla 65 bin doların üzerinde seyrediyor.



Dünyanın en büyük altcoini Ethereum da yüzde 1,3 düşüşle 3.472 dolara geriledi. Bazı altcoinlerin fiyatlarının gün içinde yüzden 13'ten fazla düştüğü de görüldü.



Kripto para piyasasının toplam değeri günlük yüzde 2,22 kayıpla 2,35 trilyon dolar seviyesinde yer alırken, Bitcoin'in payı ise yüzde 54,6 seviyesinde gerçekleşti.