Bitcoin 6 ayın dibinde

Bitcoin fiyatında düşüş haftanın son günde de devam ediyor. 126 bin 272 dolarlık zirveden yüzde 22 düşüş sonrası 4 kasımda ilk kez ayı piyasasına giren Bitcoin, bugün de Mayıs ayından bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

Bitcoin fiyatı 96 bin 908 dolara kadar gerilemenin ardından, şu sıralarda düne göre yüzde 1 düşüşle 97 bin 812 dolarda.

Ethereum fiyatı da yüzde 0,59 düşüşle 3 bin 161 dolara geriledi.

Kripto yatırımcıları için en büyük soru, Fed bundan sonra ne yapacağı. Fed üyelerinden gelen karışık mesajlar kripto yatırımcılarını tedirgin ederken, gözler federal kapanmanın sona ermesinin ardından açıklanacak enflasyon ve istihdam verilerinde.

Verilerin Fed’in gelecek ay faizleri sabit tutma ihtimalini güçlendirmesi, Bitcoin ve diğer kripto paralar üzerinde baskı yaratabilir. Borçlanma maliyetleri yüksek olduğunda, riskli varlıklar tahvil ve mevduat gibi faiz getiren yatırımlara kıyasla daha az cazip hale geliyor.