Bitcoin 7 haftanın zirvesinde

Bitcoin, Ocak ayı başlarında 95 bin dolara doğru yükselerek, geçen yılın dördüncü çeyreğinde diğer varlıklara göre düşük performans göstermesinin ardından kripto piyasasındaki iyileşen duyarlılıkla desteklenerek Kasım ortasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Sektör verileri, opsiyon yatırımcılarının kısa vadede 100 bin dolarlık kilit psikolojik seviyeyi hedeflediğini gösterirken, bazıları hala 80 bin dolara kadar potansiyel bir düşüş bekliyor.

Kripto para biriminin kazançları, yılın başında küresel hisse senetleri ve emtiaların yeni zirvelere ulaştığı daha geniş bir risk iştahı rallisiyle aynı zamana denk geldi. Beklenenden daha zayıf ABD imalat verileri ve önemli bir Federal Rezerv yetkilisinin güvercinvari açıklamaları, bu yıl ek faiz indirimleri beklentilerini daha da güçlendirdi.

Bu arada, yatırımcılar, Maduro hükümetinin ABD yaptırımları altındayken önemli miktarda açıklanmamış Bitcoin pozisyonuna sahip olabileceği spekülasyonları arasında, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısının jeopolitik sonuçlarını değerlendiriyor.

BITCOIN NE KADAR?

Bitcoin şu sıralar yüzde 1,27 oranında primle 93 bin 937 dolar seviyesinde işlem görüyor.