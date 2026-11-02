Bitcoin 80 bin doların altına böyle geriledi

Bitcoin , son dönemde gördüğü altı haftanın en düşük seviyesinin ardından Asya işlemlerinde yükseldi. Ancak kripto para birimi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin görünümü ve Binance 'teki güvenlik ihlalinin etkisiyle 80 bin dolar seviyesinin altında kalmaya devam etti.

StoneX Kıdemli Teknik Stratejisti Michael Boutros, Bitcoin 'in son dönemde 80 bin doların altına gerilemesinde ABD Merkez Bankası'nın şahin politika görünümü ile Binance'te yaşanan güvenlik ihlalinin etkili olduğunu belirtti.

Boutros, kasım ayında piyasa algısını şekillendirecek temel unsurlar arasında ABD Hazine tahvili getirileri, doların gücü ve spot Bitcoin ETF'lerine yönelik fon akımlarının yer aldığını ifade etti.