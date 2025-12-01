Bitcoin 85 bin doların altına indi

Bitcoin, yeniden başlayan piyasa satışlarının baskısı altında yüzde 4'ten fazla düşerek yaklaşık 86 bin dolara geriledi ve Nisan ayından bu yana en düşük seviyesine doğru ilerledi. Kripto para piyasası, Bitcoin'in 126 bin 251 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasından sadece birkaç gün sonra, Ekim ayı başlarında yaklaşık 19 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyonun tasfiye edilmesiyle başlayan haftalarca süren satış baskısının ardından istikrarsızlığını sürdürüyor. Böylece Bitcoin tarihi zirvesinden yüzde 32 oranında uzaklaşmış oldu.

Bu yeni düşüş, Strategy Inc. CEO'su Phong Le'nin şirketin temettüleri karşılamak için gerekirse bir miktar Bitcoin satabileceğini söylemesiyle aynı zamana denk geldi. Yearn's X'in yETH likidite havuzunda bir soruna dikkat çeken uyarısı ise piyasa endişelerini artırdı. Bitcoin, Kasım ayında değerinin yüzde 16,7'sini kaybetti, ancak satış baskısının azalması geçen hafta toparlanmasına yardımcı oldu ve bu durum, daha agresif bir ABD Merkez Bankası (FED) faiz indirimi döngüsü beklentileriyle desteklendi. Piyasalar artık Aralık ayında 25 baz puanlık bir indirime yaklaşık yüzde 85 ​​oranında bir olasılık atfediyor; bu oran bir hafta öncesine göre yaklaşık yüzde 30'du ve 2026 sonuna kadar üç ek indirim bekleniyordu.