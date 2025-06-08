"Bitcoin Ailesi"ni kaçırılma korkusu sardı: Servetlerini dört kıtaya dağıttılar

Kripto para yöneticileri ve yatırımcıları son dönemde artan fiziksel saldırılarla karşı karşıya. Özellikle donanım cüzdanlarında yüklü miktarda kripto varlık saklayan isimler, adam kaçırma ve işkence olaylarının hedefi haline geldi. Paris’te bir yatırımcı günlerce rehin tutuldu, bir parmağı kesildi. New York’ta ise 28 yaşındaki bir İtalyan turist, Bitcoin şifresi için 17 gün boyunca işkenceye maruz kaldı. Öte yandan sanal varlıkların anında ve geri döndürülemez şekilde transferini de mümkün kılan cüzdan bilgilerinin çalınması, sektörde yeni bir güvenlik anlayışını beraberinde getirdi. Kripto dünyasında “Bitcoin Ailesi” olarak bilinen Taihuttu ailesi, yaşanan gelişmeler sonrası tüm güvenlik sistemini yeniledi. Ailenin babası Didi Taihuttu, artık donanım cüzdanı kullanmadıklarını, bunun yerine dijital ve fiziksel önlemleri birleştiren hibrit bir sistem kullandıklarını söyledi. ŞİFRELER DÖRT KITAYA YAYILIYOR Ailenin yeni sistemi, 24 kelimelik Bitcoin anahtar cümlesini altı kelimelik dört parçaya bölerek dünyanın dört bir yanına dağıtmayı içeriyor. Bazı parçalar blockchain tabanlı şifreleme sistemlerinde dijital olarak tutulurken, diğerleri çelik plakalara kazınarak fiziksel olarak saklanıyor. Taihuttu, “24 kelimeden 18’ini bulsanız bile işe yaramaz. Ayrıca bazı kelimeleri bilerek değiştirdik, bu da ekstra güvenlik sağlıyor” dedi.

"HİÇBİR ŞEY PAYLAŞMIYORUZ"



Taihuttu ailesi, donanım cüzdanların üreticilerine güvenlerini kaybettiklerini belirtti. 2023’te donanım cüzdan markası Ledger’ın yaptığı tartışmalı güncelleme, birçok kullanıcıda güvenlik endişesi yarattı. Aile, bu gelişmelerin ardından fiziksel cihazlardan tamamen uzaklaştı.



Aile, artık YouTube videolarında konumlarını paylaşmıyor, ev içinden çekim yapmıyor. Taihuttu, “Altı ay yaşadığımız evi bulanlar oldu, çocuklarımla ilgili tehditvari mesajlar geldi. Artık hiçbir içeriği paylaşmıyoruz” dedi.



Kripto dünyasında artan güvenlik endişeleri, çoklu imza (multi-signature) ve çok taraflı hesaplama (MPC) gibi sistemlere yönelimi artırıyor. Bu sistemlerde tek bir kişi ya da cihaza ait şifre yerine, işlem onayı için birden fazla onay gerekiyor.



HEDEF 100 MİLYON DOLAR



Fransa’da yaşanan kaçırılma olayları sonrası aile, o ülkeye seyahat etmeme kararı aldı. “Kızlarım artık bana şu soruyu soruyor: Bizi kaçırmaya çalışırlarsa ne yaparız?” diyen Taihuttu, kararlarının sadece yatırımlarını değil, yaşam biçimlerini de etkilediğini belirtti.



Taihuttu ailesi toplam varlıklarını açıklamasa da hedeflerinin 100 milyon dolarlık bir net servet olduğunu ifade ediyor. Varlıklarının yüzde 60’ı Bitcoin’de, kalan kısmı Ethereum, Solana gibi token’lar ve eğitim odaklı girişimlerde.

