Bitcoin bir ayın zirvesinde

Bitcoin , Nisan ortasında 74 bin doların üzerine çıkarak dört haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, ABD ve İran'ın barış görüşmelerine yeniden başlama olasılığına dair umutlarla riskli varlıklara olan talebin artmasıyla paraleldi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in hafta sonu yapılan ve bir atılım sağlayamayan görüşmelerin ardından ilerlemenin artık Tahran'a bağlı olduğunu söylemesinin ardından geldi. ABD Başkanı Donald Trump da, Washington'ın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasını sürdürmesine rağmen, İran'ın olası barış görüşmeleri konusunda yönetimiyle temas kurduğunu söyledi.

Analistler, Bitcoin'in İran savaşı başladığından beri yüzde 10'dan fazla artış göstererek daha geniş riskli varlıklardan daha iyi performans göstermeye devam ettiğini, ancak ABD'nin dijital varlıklar için daha net kurallar belirleyen Şeffaflık Yasası'nı yürürlüğe koyana kadar önemli bir yükselişin gerçekleşmeyebileceğini belirtti.