Bitcoin boğa döngüsü sona mı erdi? CryptoQuant CEO’sundan kritik uyarı

Ju’ya göre, Bitcoin ETF’lerine olan ilginin artması, geleneksel zincir üstü likidite sinyallerini değiştirdi ve bu durum piyasa dinamiklerinde yeni bir dönemin başladığını işaret ediyor.

ETF’LER ZİNCİR ÜSTÜ VERİLERİ NASIL ETKİLİYOR?



CryptoQuant CEO’su, geleneksel perakende yatırımcı aktivitesinin zincir üstü işlemlerde net bir şekilde görülmediğini çünkü birçok yatırımcının kripto piyasasına doğrudan işlemler yerine borsa yatırım fonları (ETF’ler) aracılığıyla dahil olduğunu vurguladı. Ju, Bitcoin ETF akışlarının yaklaşık %80’inin perakende yatırımcılardan geldiğini ve bu eğilimin 2024 sonlarında Binance analistleri tarafından da gözlemlendiğini belirtti.



Perakende yatırımcıların Bitcoin ETF’leri tercih etmesi, piyasaya yeni giren likiditenin zincir üstü verilere tam olarak yansımamasına yol açıyor. Gerçekleşen piyasa değeri gibi göstergelerin düşük kalması, Bitcoin’e yönelik talebin azalması anlamına gelmese de, piyasa hareketlerini değerlendirirken geleneksel zincir üstü metriklere daha temkinli yaklaşılması gerektiğini gösteriyor.



BİTCOİN AYI PIYASASINA MI GİRDİ?



Ki Young Ju, yakın zamanda yaptığı bir paylaşımda, Bitcoin’in ayı piyasasına girdiğine işaret eden tüm zincir üstü likidite sinyallerinin mevcut olduğunu söyledi. Ona göre Bitcoin, önümüzdeki 6 ila 12 ay süresince uzun bir piyasa düzeltme aşaması yaşayabilir.



Ju, piyasa değeri/gerçekleşen değer (MVRV), harcanan çıktı kâr oranı (SOPR) ve net gerçekleşmemiş kâr/zarar (NUPL) gibi temel göstergelerin düşüş eğiliminde olduğunu ifade etti. Bu metrikler, yatırımcıların kar alımına yöneldiğini ve piyasanın bir düzeltme sürecine girdiğini destekliyor.



Bitcoin fiyatı, son 24 saat içinde %0,35’lik bir düşüş yaşayarak 84.500 dolardan 83.000 dolar seviyesine geriledi. Bu gerileme, son dönemde kâr elde eden kısa vadeli yatırımcıların satışlarıyla örtüşüyor. Özellikle kurumsal yatırımcılar ve türev piyasalarında artan satış baskısı, Bitcoin’in kısa vadeli performansını olumsuz etkiliyor.



ANALİSTLER BİTCOIN’IN GELECEĞİNİ NASIL DEĞERLENDİRİYOR?



Finans analisti Peter Schiff, Bitcoin’in NASDAQ ile yüksek korelasyona sahip olduğunu ve geleneksel piyasalardaki olası bir düşüşün Bitcoin fiyatını olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Schiff, eğer piyasa düşmeye devam ederse, Bitcoin’in %24’e varan bir düşüşle 65.000 dolara kadar gerileyebileceğini öngörüyor. Daha kötü senaryoda ise, piyasa düzeltmesinin derinleşmesi halinde Bitcoin’in 20.000 dolara kadar düşme riski taşıdığını iddia ediyor.



Bloomberg analisti Mike McGlone ise, Bitcoin ve genel kripto piyasasının aşırı ısındığını ve bu sırada altın fiyatlarının yükseldiğini ifade etti. McGlone, ekonomik koşullar kötüleşirse Bitcoin’in 10.000 dolara kadar düşebileceğini öngörüyor. Ancak bazı piyasa uzmanları, Bitcoin ETF alımlarının artmasıyla birlikte piyasanın likidite kazanabileceğini ve fiyatların dengelenebileceğini savunuyor.



MADENCILER VE LİKIDİTE SORUNU



Bitcoin boğa döngüsünün sona erdiğine dair bir diğer önemli gösterge ise madenci faaliyetleri. Son veriler, Bitcoin madencilerinin toplamda 27 milyon dolar değerinde BTC satarak piyasada önemli miktarda nakit çıkışına neden olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum, madencilerin maliyetlerini karşılamak amacıyla satış yaptığını ve bu süreçte piyasa üzerinde ek bir satış baskısı yarattığını gösteriyor.



Ayrıca, 2026 yılında gerçekleşecek Bitcoin yarılanması (halving) piyasada yeni bir volatilite dalgası yaratabilir. Geçmiş yarılanma dönemlerinde Bitcoin arzının azalması fiyat üzerinde genellikle olumlu bir etki yaratmış olsa da, kısa vadede oynaklığın artmasına neden olmuştu. Kimileri bu süreci uzun vadeli yatırım fırsatı olarak görse de, bazı analistler artan madencilik maliyetlerinin piyasada baskı yaratmaya devam edeceği görüşünde.



BİTCOİN’İN SIRADAKI HAMLESİ NE OLACAK?



Mevcut piyasa eğilimleri devam ederse, Bitcoin’in önümüzdeki aylarda yeni zirvelere ulaşması zor görünüyor. Kripto piyasası giderek daha fazla ETF’lere yönelirken, geleneksel zincir üstü göstergeler piyasanın tam dinamiklerini yansıtamayabilir.



Önde gelen analistler, küresel makroekonomik koşulların Bitcoin’in geleceğini belirlemede kritik rol oynayacağını vurguluyor. ETF piyasasına olan talep devam ederse, Bitcoin’in uzun vadeli potansiyeli korunabilir. Ancak, zincir üstü göstergelerin yatırımcı ilgisini tam olarak yansıtamadığı bir dönemde, yatırımcıların olası bir uzun vadeli piyasa düzeltmesine hazırlıklı olmaları gerekiyor.