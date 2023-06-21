Bitcoin bugün ne kadar oldu? Bitcoin dominansı son 2 yılın zirvesinde

Dün 26 bin 680 dolar seviyelerinde olan Bitcoin akşam saatlerine doğru piyasadaki olumlu haber akışlarının etkisiyle birlikte hızlı yükseliş gösterdi. Bugün 29 bin dolara kadar çıkan Bitcoin günlük bazda yüzde 8 oranında değer kazandı. Bitcoin son 1 haftada ise yüzde 11'lik yükseliş yaşadı.

29 BİN DOLAR AŞILDI



Yatırımcısının yüzünü güldürmeye başlayan Bitcoin bugün 29 bin dolar seviyesini aştı.

Bitcoin bugün yüzde 2 civarında yükselişle 29 bin 85 dolar seviyesini gördü ve toplamda son 24 saatte yüzde 8 oranında değerini artırdı.

UZUN VADE İÇİN OLUMLU HABER



Bitcoin piyasası yani kripto paralarda uzun vade için olumlu bir haberde Almanya'dan geldi. Deutsche Bank dijital varlık lisansı başvurusu yaptı.



Bu haberin ardından ise Bitcoin'de yükseliş seyri başladı.