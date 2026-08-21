Bitcoin coştu, 2 yılın en iyi haftasını yaşıyor

Bitcoin , Ağustos ayında 75 bin dolara doğru yükselişini sürdürerek Mayıs sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'yi önemli bir düzenleyici yasa tasarısını geçirmeye çağırmasının ardından yaklaşık yüzde 19'luk bir haftalık kazançla Şubat 2024'ten bu yana en güçlü performansını sergilemeye hazırlanıyor.

Trump, yasa koyucuları, ABD'deki dijital varlıklar için kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı amaçlayan ve kripto endüstrisi tarafından desteklenen Şeffaflık Yasası'nın "adil bir versiyonunu" ilerletmeye çağırdı.

Bu yükseliş, yaklaşık bir saat içinde 1 milyar dolardan fazla Bitcoin kısa pozisyon tasfiyesine yol açarken, toplam kripto kısa pozisyon tasfiyeleri rekor bir seviye olan 2,7 milyar dolara ulaştı.

Bu arada, ABD spot Bitcoin ETF'leri 517 milyon dolarlık net giriş kaydetti ve bu, Mayıs ayından bu yana en yüksek seviye oldu. Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığı'nın 20 yıllık ve 30 yıllık tahvil alımlarını önemli ölçüde genişletme kararı, getirileri keskin bir şekilde düşürerek Bitcoin gibi daha riskli varlıkların cazibesini daha da artırdı.