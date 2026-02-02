Bitcoin düşerken toplamaya başladı

Strategy kurucusu Michael Saylor, kripto para biriminin hafta sonu yüzde 13'ten fazla değer kaybederek firmanın devasa Bitcoin pozisyonunu kısa süreliğine zarara sokmasının ardından, şirketinin Bitcoin varlıklarına ekleme yaptığının sinyalini verdi.

Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Saylor, X hesabından, firmasının Ağustos 2020'den bu yana yaptığı 55 milyar dolarlık Bitcoin alımlarını gösteren bir grafik eşliğinde "Daha Fazla Turuncu" (More Orange) paylaşımını yaptı. Saylor, bu grafiği genellikle şirketinin Bitcoin satın aldığını veya almayı planladığını belirtmek için bir sinyal olarak paylaşıyor.

712 BİN 647 ADET BITCOIN'İ VAR

Bu alım gerçekleşirse, Strategy'nin bu yılki beşinci Bitcoin alımı olacak. Şirket, bu yılki en büyük alımını 22 bin 305 Bitcoin ile 20 Ocak'ta yapmıştı. Strategy, yönetimi altındaki 712 bin 647'den fazla Bitcoin ile açık ara en büyük Bitcoin hazinesine sahip şirket konumunda bulunuyor.

STRATEJİSİ KAR ETTİRDİ

Strategy'nin erken dönem Bitcoin alımları ve Bitcoin fiyatındaki artış, şirketin son beş yıl boyunca Bitcoin varlıklarından çoğunlukla kâr etmesini sağladı.

Ancak, Bitcoin'in hafta sonu 87 bin 970 dolardan 75 bin 892 dolara gerilemesi, fiyatı Strategy'nin 76 bin 40 dolarlık maliyet bedelinin altına kısa süreliğine düşürdü, ardından Bitcoin tekrar 76 bin 765 dolara yükseldi.