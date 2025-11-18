Bitcoin düşüşünü hızlandırdı

Bitcoin, yaklaşık yüzde 2 düşüşle 90 bin dolara geriledi ve bu da bir aydır süren ve yılbaşından bu yana elde ettiği tüm kazanımları silip altı ayın en düşük seviyesine iten satış dalgasını derinleştirdi. Kripto para piyasasının toplam değeri, 6 Ekim'de rekor kırmasından bu yana en az yüzde 30 düştü ve Ekim ayı başında 19 milyar doların üzerinde tasfiyeye yol açan satış dalgasının kayıplarını artırdı.

ETF'ler, şirket hazineleri ve uzun vadeli yatırımcılar da dahil olmak üzere önemli alıcılar son bir ayda geri çekilirken, azalan teknoloji hisseleri risk iştahını azalttı. Daralan likidite, kurumsal risk yönetimi ve Aralık ayında ABD'de faiz indirimi beklentilerinin azalması da dahil olmak üzere daha geniş kapsamlı makroekonomik baskılar, Bitcoin ve yüksek beta varlıkları üzerinde baskı oluşturdu. Yatırımcılar şimdi teknoloji ve yüksek riskli piyasalar için önemli bir ölçüt olan Nvidia Corp.'un yaklaşan kazanç raporuna odaklanmış durumda.