Bitcoin düşüşünü sürdürüyor

Bitcoin, yatırımcıların yüksek teknoloji değerlemeleri ve Federal Rezerv'in faiz indirimi patikasına ilişkin artan belirsizlik nedeniyle riskli varlıkları elden çıkarmaya devam etmesiyle 90 bin dolara doğru gerileyerek yedi ayın en düşük seviyelerine ulaştı. Bitcoin şu sıralar 91 bin 450 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Wall Street, Salı günü üst üste dördüncü seansta düşüş yaşadı ve analistlerin balon endişelerine işaret etmesiyle teknoloji hisseleri kayıplara öncülük etti. Bu arada, piyasalar Aralık ayında Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığını yaklaşık yüzde 47 olarak fiyatlıyor; bu oran bir ay önce yüzde 90'ın üzerindeydi. Bazı Fed yetkilileri, enflasyonist baskılar nedeniyle ek gevşemeye karşı uyarıda bulunarak, niceliksel sıkılaştırmanın sona ermesinin likiditeyi artıracağı ve spekülatif varlıkları destekleyeceği yönündeki önceki beklentileri yumuşattı. Bitcoin, Ekim ayında ulaştığı 126 bin doların üzerindeki rekor seviyeden yaklaşık yüzde 30 aşağıda ve 2022'den bu yana ilk yıllık düşüşünü yaşama yolunda.