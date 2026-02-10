Bitcoin en kötüyü gördü mü? Satışlar yine hızlandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçilmesiyle birlikte hızla yükselen ve yatırımcılarına servet kazandıran Bitcoin istikrarsız hareketlerine devam ediyor.

Dün fonların alımlarıyla 70 bin doların üzerine yükselen Bitcoin bugün 70 bin doların altında fiyatlanmasını sürdürüyor.

Yatırımcıların güvenini kıran lider kripto para biriminde en kötünün geride kalıp kalmadığı ise henüz belirsizliğini koruyor.

TRUMP'LA GELEN PRİM KOMPLE SİLİNDİ

Geçen hafta Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçilmesinden bu yana elde ettiği tüm fiyat kazanımlarını silerek 60 bin 33 dolara geriledi ve Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

Kripto para biriminin düşüşü, diğer dijital varlıklarda da görüldüğü gibi, yatırımcıların yüksek teknoloji değerlemeleri ve Federal Rezerv'in faiz indirimlerinin belirsiz zamanlamasıyla ilgili endişeleriyle örtüşüyor. Analistler ayrıca, Bitcoin'in ortalama piyasa derinliğinin Ekim 2025'ten bu yana keskin bir şekilde düştüğünü belirterek, azalan likiditenin ciddi bir risk olduğunu vurguluyor.

BITCOIN NE KADAR?

Bitcoin şu sıralar 69 bin 645 dolar seviyesinde işlem görüyor.