Bitcoin eriyor, daha da düştü

Bitcoin, 66 bin dolara gerileyerek, kripto paraların yeniden baskı altına girmesiyle son dönemdeki kazanımlarının çoğunu kaybetti. Bu düşüş, Standard Chartered'ın Bitcoin'in daha da zayıflayacağına dair uyarılarının yanı sıra ABD kripto para borsası Coinbase'in hayal kırıklığı yaratan sonuçlarının ardından geldi.

Bitcoin, Ekim ayındaki 126 bin doların üzerindeki zirvesinden yüzde 45'ten fazla düştü ve tekrarlanan başarısız toparlanmalar, spekülatif talebin azaldığını gösteriyor.

Coinbase, dördüncü çeyrekte 667 milyon dolarlık bir kayıp bildirdi ve geliri yüzde 20'den fazla azalarak 1,8 milyar dolara düştü. Bu da düşen token fiyatlarının işlem faaliyetleri üzerindeki etkisini vurguluyor.

Analistler, Bitcoin'in toparlanabileceğini ancak 60 bin-58 bin doların altına sürekli bir düşüşün, 40 bin doların üst seviyelerine doğru daha derin kayıplara yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Yıl başından bu yana Bitcoin yüzde 23,9 düşüş gösterdi ve bu da teknoloji sektöründeki genel zayıflığı yansıtıyor.