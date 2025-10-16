Bitcoin Fed'le yükselebilir

PrimeXBT araştırma ekibine göre, Fed Başkanı Powell'ın son açıklamalarıyla merkez bankasının ekim ayında tekrar faiz indirebileceğine dair güçlü bir işaret verdiği iyileşen piyasa algısı Bitcoin'e fayda sağlayabilir.



Analize göre, kripto piyasasının son dalgalanmaların ardından Fed'in desteğine ihtiyacı var.



ABD-Çin ticari endişeleri ve zincirleme bir likidasyon olayı fiyatların düşmesine neden oldu. Trump geçen cuma günü Çin'e yönelik %100 ek gümrük vergisi tehdidinde bulundu ve bu durum, kaldıraçlı pozisyonlarda 19 milyar doların üzerinde kayba yol açan bir kripto para satış dalgasını tetikledi.



Bitcoin, yüzde 0,8 artışla 111 bin 754 dolar seviyesinde işlem görüyor.