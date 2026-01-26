Bitcoin fiyatları ne kadar? Risk iştahı azaldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesiyle sıçrama gösteren Bitcoin son dönemlerde yatırımcılarını kara kara düşündürüyor.

Trump'ın küresel jeopolitik söylemleri doları güçsüz kılıp değerli madenleri yükseltirken, kripto paralardaki risk iştahı da azaldı ve düşüş serisi devam ediyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin de bu durumdan en çok etkilenenler arasında yer aldı.

En çok tercih edilen kripto para birimi Bitcoin yüzde 1,5 oranında düşüşle 87 bin 666 dolar seviyesinden işlem görüyor.