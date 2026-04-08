Bitcoin fiyatları tırmanıyor

Bitcoin, ABD ve İran arasında geçici ateşkes haberinin ardından risk iştahının artmasıyla Nisan ayı başlarında 72 bin doların üzerine çıkarak üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara iki haftalık bir ara verilmesini kabul ederken, İran da Hürmüz Boğazı'nı geçici olarak yeniden açmayı taahhüt etti.

Bu açıklama, Trump'ın İran'a harekete geçmesi için verdiği son tarihten yaklaşık iki saat önce geldi.

Küresel piyasalardaki olumlu hava, kurumsal satış baskısının azalmasıyla desteklenen Bitcoin'in son haftalarda gösterdiği dirençle örtüştü.

ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'lerinde de yatırımcı talebinde bir toparlanma görüldü ve son girişler önceki çıkışları tersine çevirdi. Birkaç aylık azalan ilginin ardından, Mart ayında net girişlerde bir istikrar kaydedildi. Bu da hem fonlara hem de daha geniş kripto para piyasasına olan güvenin yeniden canlandığını yansıtıyor.