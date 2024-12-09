Bitcoin hayali kısa sürdü: El Salvador'dan geri adım hazırlığı

El Salvador, Bitcoin planından geri adım atmaya hazırlanıyor.



Financial Times'ta yer alan habere göre El Salvador, iki ile üç hafta içerisinde IMF ile 1,3 milyar dolarlık bir kredi programı üzerinde anlaşmaya varacak.



Anlaşma kapsamında Orta Amerika ülkesi, Bitcoin'in yasal ödeme aracı olarak kullanılmasına yönelik uygulamasında değişikliğe gidecek.



Buna göre ülkede, işletmelerin ödeme olarak Bitcoin kabul etmeleri için yasal zorunluluk kaldırılacak, bu durum gönüllü hale getirilecek



El Salvador hükümeti, harcama kesintileri ve vergi artışlarıyla bütçe açığını üç yıl içinde GSYH'nin yüzde 3,5'i oranında azaltacak. Yolsuzlukla mücadele yasası çıkartacak ve rezervleri 11 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarmayı taahhüt edecek.



IMF ile kredi anlaşmasının ardından Dünya Bankası ve Inter-Amerikan Kalkınma Bankası'ndan yeni kredilerin önünün açılması bekleniyor.



El Salvador, Eylül 2021'de dünyada Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke olmuştu. Rezervlere Bitcoin ekleyen ülkenin kararı büyük tartışmalara yol açmıştı.



Bitcoin'in 100 bin doları aşması ile birlikte ülkenin yatırımlarının kârı 300 milyon doların üzerine çıkmıştı.



IMF, finansal istikrara yönelik riskleri gerekçe göstererek El Salvador'un dijital para birimini kabul etmesine karşı çıkıyordu.