Bitcoin için 500 bin dolar tahmini

İngiltere'nin önde gelen bankalarından Standard Chartered, yeni Bitcoin tahminini açıkladı.



Banka, Bitcoin fiyatının 2028 yılına kadar 500 bin dolara ulaşabileceğini öngördü.



Banka analistleri, Bitcoin'de artan yatırımcı eğilimi ile azalan fiyat oynaklığının etkili olacağını belirtti.



ABD Başkanı Donald Trump döneminde kripto paraların gelişeceğini vurgulayan analistler, kurumsal girişlerin hızlanacağını dile getirdi.



Ayrıca opsiyon piyasalarının gelişmesiyle fiyatlardaki oynaklığın azalacağı dile getirildi.



Banka, Bitcoin için 2025 yılında 200 bin dolar, 2026 yılında 300 bin dolar, 2027 yılında ise 400 bin dolar öngörüsünde bulundu.



Analistler, Trump'ın görev süresinin sonuna kadar Bitcoin'in 500 bin doları görebileceğini ifade etti.



Bitcoin, son günlerde 97 bin ile 100 bin dolar aralığında dalgalı seyrediyor.