Bitcoin için uçuk tahmin: "1,5 milyon dolar olabilir"

Bitcoin’in son dönemde yaşadığı fiyat dalgalanmalarına ve kimi analistlerin ayı piyasası çağrılarına rağmen, Ark Invest CEO’su Cathie Wood kripto para biriminin geleceğine dair olumlu görüşlerini sürdürdü. Bloomberg’e verdiği röportajda Wood, piyasanın halen boğa döngüsünde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:



“Bitcoin, dört yıllık döngüsünün ortalarında. Hâlâ bir boğa piyasasında olduğumuzu düşünüyoruz ve ABD’nin düzenleyici belirsizlikten çıkması, kurumsal yatırımcıların bu yeni varlık sınıfına geçişi açısından kritik öneme sahip.”



Wood, Bitcoin için 2030 yılına kadar 1,5 milyon dolarlık fiyat hedefini koruduğunu açıkladı.



Wood’un değerlendirmeleri, piyasada diğer yükseliş projeksiyonlarıyla da uyumlu. Bitwise’ın CIO’su Matt Hougan, mevcut makro belirsizliklerin azalması hâlinde Bitcoin’in yıl sonuna kadar 200 bin dolar seviyesini aşabileceğini öne sürdü.



Bu tahminler, MVRV-Z skoru gibi yaygın kullanılan değerleme modelleriyle destekleniyor. 1,5 seviyesinde bulunan bu gösterge, geçen yılın yerel dip seviyelerine yakın seyrediyor. Öte yandan, geçmiş döngülerde zirve seviyeleri genellikle 6 seviyesinin üzerine çıkmıştı. Eğer tarihsel eğilimler tekrarlanırsa, BTC fiyatının büyüme için hâlâ geniş bir alanı olduğu görülüyor.



SPOT BITCOIN ETF’LERİNDE GİRİŞ DALGASI



Bitcoin’in mevcut görünümüne dair karışık yorumlar devam ederken, CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju farklı bir görüş ortaya koydu. Ju, boğa piyasasının önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde sona erebileceğini belirterek, BTC’yi 100.000 doların üzerine çıkarabilecek yeterli ETF akışı ve işlem hacmi olmadığını savundu.



Ancak, Bitcoin spot ETF ürünlerinde son dönemde görülen çıkış eğilimi son üç günde tersine dönerek dikkat çekti. 17 Mart’ta 274,5 milyon dolarlık giriş yaşanırken, 18 Mart’ta 209 milyon dolarlık talep görüldü. Veriler, piyasa dinamiklerinde bir değişim olabileceğine işaret ediyor.



KISA VADEDE BITCOIN İÇİN BELİRSİZLİK DEVAM EDIYOR



Bitcoin’in toparlanma sürecinin kısa vadede devam edip etmeyeceği konusunda belirsizlikler sürüyor. Yenilenen ETF talebi, BTC fiyatını destekleyebilecek önemli bir faktör olarak görülse de, uzun vadeli yönelimi şekillendirecek en önemli unsur, makroekonomik gelişmeler ve Fed’in faiz politikaları olacak.