Bitcoin iki ayın dibinde. Yapay zeka temalı kripto varlıklar ise yükseldi

Piyasanın en büyük kripto para birimi, pazar gününden bu yana hızlanan düşüşle son 24 saatte yüzde 5'ten fazla değer kaybetti ve 67 bin dolara kadar geriledi. Ethereum da düşüşe eşlik ederek yüzde 1,7 geriledi ve 2 bin dolar seviyesinin altında işlem görmeye devam etti.

Analistler, son satış dalgasında jeopolitik belirsizliklerin yanı sıra kurumsal yatırımcıların pozisyonlarına ilişkin endişelerin etkili olduğunu belirtiyor.

STRATEGY'NİN SATIŞI PİYASAYI TEDİRGİN ETTİ

Düşüşü hızlandıran gelişmelerden biri, dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcılarından biri olan Strategy'nin yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde Bitcoin satışı yapması oldu. Şirketin geçen hafta yaklaşık 30 milyon dolarlık Bitcoin'i bir borsa cüzdanına aktarması da piyasada yeni satışların gelebileceği beklentisini güçlendirdi.

768 MİLYON DOLARLIK TASFİYE

Vadeli işlem piyasalarında son 24 saatte yaklaşık 768 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Tasfiyelerin büyük bölümünü yükseliş beklentisiyle açılan uzun (long) pozisyonlar oluşturdu. Bitcoin'de 448 milyon dolar, Ethereum'da ise 92 milyon dolar değerindeki pozisyon kapatıldı.

YAPAY ZEKA TEMALI ‘’TOKENLER'' YÜKSELDİ

Genel düşüş eğilimine rağmen yapay zeka temalı bazı kripto varlıklar pozitif ayrıştı. Humanity Protocol adlı token, salı günü yüzde 18 yükselirken, 28 Mayıs'tan bu yana toplam kazancı yüzde 278'e ulaştı. Öte yandan Stellar yüzde 6'dan fazla değer kaybederken, SUI ve ETHFI'deki düşüşler yüzde 3 civarında gerçekleşti.

SAVAŞLAR VE JEOPOLİTİK RİSKLER BİTCOİN'İ NASIL ETKİLİYOR?

Bitcoin uzun yıllar boyunca "dijital altın" olarak tanımlansa da son dönemde riskli varlıklar gibi hareket ediyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı, Ortadoğu'daki çatışmalar ve ABD -Çin gerilimi gibi gelişmeler sırasında yatırımcılar genellikle nakit, dolar ve altın gibi güvenli limanlara yöneliyor. Bu durum kripto paralarda satış baskısı yaratabiliyor.

Bununla birlikte geçmişte bazı jeopolitik şokların ardından Bitcoin'in hızlı toparlandığı da görüldü.

Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında Bitcoin sert düşmüş, ancak birkaç hafta içinde kayıplarının önemli bölümünü geri almıştı.

Nisan 2024'te İran ile İsrail arasındaki gerilim sırasında Bitcoin kısa sürede yüzde 10'dan fazla değer kaybetmişti. Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e saldırısının ardından da kripto piyasalarında geçici satış dalgası yaşanmıştı.