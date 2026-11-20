ABD 'de faiz oranlarının yüksek kalacağı ve artabileceği beklentileri ile ABD teknoloji hisselerindeki sert satışların oluşturduğu baskıyla bitcoinin fiyatı 60 bin dolarlık kritik seviyenin de altına düştü.

Analiz şirketi CoinMarketCap'in verilerine göre, bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 6,63 azalarak 2 trilyon 10 milyar dolara geriledi.

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi olan bitcoinin fiyatı, sert satışlarla temmuz ayı başından bu yana en düşük seviyesi olan 58 bin 18 dolara kadar çekildi.

Saat 22.00 itibarıyla 58 bin 277 dolardan işlem gören bitcoinin haftalık değer kaybı ise yüzde 16'ya yaklaştı. Bitcoin, Ekim 2025'te kaydettiği yaklaşık 126 bin dolarlık tarihi zirvesinin ise yaklaşık yüzde 54 altında bulunuyor.

DEĞER KAYBI YÜZDE 34'E ULAŞTI



Bitcoinin toplam piyasa değeri 1 trilyon 170 milyar dolar seviyesine gerilerken, 2025'teki yüzde 6'lık düşüşün ardından bu yılki değer kaybı da yüzde 34'e ulaştı. Böylece bitcoin, 2009'da piyasaya sürülmesinden bu yana tarihindeki dördüncü kayıp yılına doğru ilerliyor. Bitcoin, son 10 yıllık dönemde ise yaklaşık yüzde 7 bin 900 değer kazanmış durumda.

Bitcoindeki düşüş altcoin piyasasını da olumsuz etkiledi. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı, son 24 saatte yüzde 10 ve haftalık yüzde 17 değer kaybederek 1610 dolar seviyesine gerilerken, piyasa değeri yaklaşık 196 milyar dolar oldu.

Analistlere göre, keskin fiyat düşüşünün bir nedeni, diğer yatırım araçlarını daha cazip hale getiren ABD'deki faiz artışı beklentileri olarak öne çıkıyor. Bir diğer etken ise yatırımcıların risk iştahını azaltan ABD teknoloji hisselerindeki ciddi düşüş olarak görülüyor. Yüksek oynaklığıyla bilinen bitcoin de bu durumdan olumsuz etkileniyor.