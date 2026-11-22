Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi olan bitcoinin , cuma günü sert satışlarla temmuz ayı başından bu yana en düşük seviyesi olan 55 bin 130 dolara kadar çekildikten sonra yönünü yeniden yukarı çevirdi.

22 Kasım saat 23:00 itibarıyla 60 bin 279 dolardan işlem gören bitcoinin haftalık değer kaybı, bu artışla birlikte yüzde 8.2'ye geriledi. Kripto para birimi, Ekim 2025'te gördüğü yaklaşık 126 bin dolarlık tarihi zirvesinin ise halen yaklaşık yüzde 52 altında bulunuyor.

Analiz şirketi CoinMarketCap'in verilerine göre, bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 2,84 artarak 2 trilyon 60 milyar dolara yükseldi.

Kripto veri platformu CoinGlass'ın verilerine göre, düşüş dalgası sırasında borsalarda 24 saatlik dilimde 2,4 milyar dolarlık vadeli işlem pozisyonu zorunlu olarak kapatıldı.

Bu tutarın 1 milyar dolardan fazlasını bitcoin, 545 milyon dolarını ise ethereum işlemleri oluşturdu. Kaldıraçlı pozisyonların temizlenmesinin ardından satış baskısının hafiflemesiyle piyasada tepki alımları hızlandı.