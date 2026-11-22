Bitcoin kritik sınırın üzerine çıktı
22.11.2026 04:11
Son Güncelleme: 22.11.2026 04:13
ABD'de faiz artırımı beklentisi ve ABD borsasındaki son durum nedeniyle önceki gün bitcoinin fiyatını 60 bin doların altına düşmüştü.
Kripto piyasalarındaki sert satış ve tasfiye dalgasının ardından tepki alımlarıyla karşılaşan bitcoinin fiyatı yeniden 60 bin dolar kritik seviyesinin üzerine çıktı.
Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi olan bitcoinin , cuma günü sert satışlarla temmuz ayı başından bu yana en düşük seviyesi olan 55 bin 130 dolara kadar çekildikten sonra yönünü yeniden yukarı çevirdi.
22 Kasım saat 23:00 itibarıyla 60 bin 279 dolardan işlem gören bitcoinin haftalık değer kaybı, bu artışla birlikte yüzde 8.2'ye geriledi. Kripto para birimi, Ekim 2025'te gördüğü yaklaşık 126 bin dolarlık tarihi zirvesinin ise halen yaklaşık yüzde 52 altında bulunuyor.
Analiz şirketi CoinMarketCap'in verilerine göre, bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 2,84 artarak 2 trilyon 60 milyar dolara yükseldi.
Kripto veri platformu CoinGlass'ın verilerine göre, düşüş dalgası sırasında borsalarda 24 saatlik dilimde 2,4 milyar dolarlık vadeli işlem pozisyonu zorunlu olarak kapatıldı.
Bu tutarın 1 milyar dolardan fazlasını bitcoin, 545 milyon dolarını ise ethereum işlemleri oluşturdu. Kaldıraçlı pozisyonların temizlenmesinin ardından satış baskısının hafiflemesiyle piyasada tepki alımları hızlandı.
Bitcoin, son 10 yıllık dönemde yaklaşık yüzde 8 bin 150 değer kazandı.
YILLIK DEĞER KAYBI YÜZDE 32
Bitcoinin toplam piyasa değeri 1 trilyon 210 milyar dolar seviyesine çıkarken, 2025'teki yüzde 6'lık düşüşün ardından bu yılki değer kaybı yaklaşık yüzde 32 oldu. Bitcoin, son 10 yıllık dönemde ise yaklaşık yüzde 8 bin 150 değer kazanmış durumda.
Bitcoindeki toparlanma altcoin piyasasını da etkiledi. Piyasa değeri açısından ikinci sırada yer alan ethereumun fiyatı, son 24 saatte yüzde 5,07 değer kazanarak bin 684 dolar seviyesine yükselirken, piyasa değeri yaklaşık 205,93 milyar dolar oldu.
Analistler, fiyattaki geri dönüşe rağmen toparlanmanın kalıcı olup olmayacağının henüz netleşmediğini belirtiyor.