Bitcoin Orta Doğu gerilimine rağmen yükselişte: Fiyatı 107 bin dolara çıktı

Son günlerde rekor seviyesi olan 111.970 dolara yaklaşan en büyük kripto para birimi Bitcoin, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle Cuma günü yaklaşık yüzde 1 değer kaybetmişti.



Gerilimin son dalgası, İsrail'in Cuma günü İran’ın nükleer ve füze tesislerine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarının ardından, İran’ın balistik füzelerle karşılık vermesiyle tırmandı. İran’ın saldırıları İsrail’de can kaybına ve maddi hasara yol açtı.



Pazartesi günü saat 09.50 itibarıyla Bitcoin’in fiyatı yüzde 3,1 artışla 106.700 dolara yükseldi.



İŞLEM HACMİ YÜZDE 13 ARTTI



Son 24 saatte işlem hacmi yüzde 13,67 artarak 40,46 milyar dolara ulaştı.



Bitcoin saat 11.00 itibarıyla ise 107 bin 262 dolar seviyelerini test etti.



ETHEREUM'DA YÜKSELİŞE GEÇTİ



Cuma günü yaklaşık yüzde 4 değer kaybeden Ethereum, Pazartesi günü yüzde 5 toparlanarak CoinMarketCap verilerine göre 2.619,92 dolara yükseldi.