Bitcoin rekor tazeledi

Trump'ın seçilmesi ve ardından ABD Merkez Bankası'nın yaptığı faiz indirimi kripto para piyasalarını desteklemeye devam ediyor. Bitcoin 90 bin dolara yaklaşarak rekor tazeledi.



En büyük kripto para birimi bu yıl yatırımcısına en fazla kazandıran yatırım araçlarından biri oldu. Bitcoin fiyatı son 1 ayda yüzde 17, yıl başından bu yana ise yüzde 100 orannıda artış gösterdi.