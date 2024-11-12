Bitcoin rekor tazeledi

Donald Trump'ın ABD'de yeniden başkan seçilmesiyle birlikte rekor seviyelere yükselen bitcoin, rekor tazelemeye devam ediyor. Bitcoin fiyatı 89 bin dolar seviyesine ulaştı.

Bitcoin rekor tazeledi

Trump'ın seçilmesi ve ardından ABD Merkez Bankası'nın yaptığı faiz indirimi piyasalarını desteklemeye devam ediyor. 90 bin dolara yaklaşarak tazeledi.

En büyük kripto para birimi bu yıl yatırımcısına en fazla kazandıran yatırım araçlarından biri oldu. Bitcoin fiyatı son 1 ayda yüzde 17, yıl başından bu yana ise yüzde 100 orannıda artış gösterdi.

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