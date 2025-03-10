Bitcoin, risk iştahtaki düşüşle 80 bin doların altına geriledi

Piyasadaki satış dalgası, ABD borsalarında yaşanan sert kayıplarla aynı zamana denk geldi. Nasdaq %3’ün üzerinde düşerken, S&P 500 %2 değer kaybetti. Kriptoyla bağlantılı hisseler de satış baskısından nasibini aldı. En büyük kurumsal BTC yatırımcılarından biri olan Strategy (MSTR) ve Coinbase (COIN) hisseleri %10’un üzerinde değer kaybetti.

Bitcoin, günün erken saatlerinde 84.000 dolar seviyesine kadar yükselse de, Strategy'nin 21 milyar dolarlık bağış toplama planının etkisi kısa sürdü ve BTC, 24 saat içinde %3,8 gerileyerek 80.000 dolar seviyesinin altına indi. Ethereum, Kasım 2023’ten bu yana en düşük seviyelerine yakın işlem görerek yaklaşık %4 düştü. CoinDesk 20 Endeksi, piyasanın genel yönünü yansıtarak %5 kayıp verdi.

ABD hisse senedi piyasalarındaki gerilim, küresel risk iştahının azalmasına neden oldu. Beyaz Saray'daki dijital varlık zirvesi ve Başkan Donald Trump’ın Bitcoin rezerv kararnamesi piyasaya yeni bir yön vermekten uzak kalırken, yatırımcılar yakın vadede olumlu katalizörlerden yoksun görünüyor. Ekonomik yavaşlama sinyalleri ve ticaret savaşlarına dair endişeler, piyasadaki belirsizliği artırıyor.

Trump, Fox News’e verdiği röportajda ekonominin bir "geçiş" sürecinde olduğunu ifade ederken, bu yıl için resesyon ihtimalini göz ardı etmedi. Bu açıklamalar, yatırımcı güvenini sarsarken, piyasalardaki risk algısını olumsuz etkiledi.

Kripto piyasalarında dalgalanmanın sürebileceğini belirten hedge fonu QCP, yatırımcılara yönelik Telegram yayınında, "Kripto yeni bir anlatı bulana kadar BTC ile hisse senetleri arasındaki korelasyonun artması muhtemel. Tarife riskleri belirsizliğini korurken, ABD’nin önemli makroekonomik veri açıklamalarına doğru oynaklık artabilir" değerlendirmesinde bulundu.

