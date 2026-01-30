Bitcoin sert düştü, 2 ayın dibinde

Bitcoin, Ocak ayı sonlarında yüzde 2,8 düşüşle 82 bin 159 dolara gerileyerek 21 Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Bu düşüşte, ETF'lerden sürekli çıkışlar ve durgun piyasa duyarlılığı etkili oldu. 20-26 Ocak tarihleri ​​arasında beş ardışık işlem gününde, Bitcoin spot ETF'lerinden net 1,14 milyar dolarlık çıkış kaydedildi. Bu, Ocak başından bu yana en büyük haftalık çıkış oldu.

Çıkışlar büyük ölçüde Fidelity'nin FBTC'si, Grayscale'in GBTC'si, BlackRock'ın IBIT'i ve Ark 21Shares'in ARKB'sinde yoğunlaştı ve toplam geri ödemelerin yaklaşık yüzde 92'sini oluşturdu. Özellikle, en büyük Bitcoin ETF'si ve şimdiye kadarki en başarılı fon lansmanlarından biri olan BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust'ı, toplam varlıklar açısından firmanın Altın ETF'sinin gerisinde kaldı.

Dahası, nadir toprak elementleri tarifesi gerilimleri ve Fed politikasıyla ilgili süregelen sorular da dahil olmak üzere jeopolitik belirsizlikler nedeniyle piyasa duyarlılığı durgun kaldı. Sonuç olarak, altın ve gümüş gibi geleneksel güvenli liman varlıklarına ilgi artarken, Bitcoin gibi daha riskli varlıklar artan satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.