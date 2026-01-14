Bitcoin tırmanışa geçti

Jeopolitik belirsizliğin cazibesini artırmasıyla birlikte Bitcoin, Ocak ayındaki temkinli yükselişini sürdürerek son iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bitcoin, Çarşamba günü erken saatlerde Singapur'da yüzde 2,4 oranında değer kazanarak 96 bin 348 dolara kadar yükseldi ve 16 Kasım'dan bu yana en yüksek gün içi seviyesini gördü. En büyük ikinci token olan Ether ise yüzde 5,1'e varan bir artış kaydetti.