Bitcoin toparlanma eğiliminde

Bitcoin, ay başında kısa süreliğine 84 bin doların altına düştükten sonra keskin bir toparlanma yaşayarak Çarşamba günü 92 bin doların üzerine çıktı. Bu yükseliş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha fazla faiz indirimi beklentisiyle desteklenen risk iştahının geri dönüşünü yansıtıyordu. Piyasalar şu anda gelecek hafta Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimine yaklaşık yüzde 89 olasılık veriyor ve 2026 için yaklaşık 90 baz puanlık bir toplam gevşeme fiyatlanıyor.

Güvercin ruh hali, Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kevin Hassett'in daha hızlı faiz indirimlerine verdiği destek göz önüne alındığında, bir sonraki Fed başkanı olarak aday gösterilebileceği yönündeki spekülasyonlarla daha da güçlendi. Kazançlar ayrıca, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins'in dijital varlık şirketleri için bir "inovasyon muafiyeti" planlarını işaret etmesi ve Vanguard Group'un ağırlıklı olarak kripto para birimleri tutan ETF'lerin ve yatırım fonlarının platformunda işlem göreceğini duyurması gibi olumlu sektör gelişmeleriyle de desteklendi.