Bitcoin, Trump'ı rekorla karşıladı

ABD'nin yeni başkanı resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump oldu.



Cumhuriyetçi aday Trump, Florida'da yaptığı konuşmada zaferini ilan etti. Oyların yaklaşık yüzde 87'sini sayılırken, Trump 51,2 oran ile yüzde 47,4 oy alan Harris'e karşı önde.



Trump, başkanlık için gereken 270 delege sayısını aşarak, 277 delege elde etti. Harris ise 224'te kaldı.



Trump'ın seçim performansı ile birlikte Bitcoin fiyatındaki yükseliş dikkati çekti.



Coinmarketcap verilerine göre, kripto para biriminin fiyatı, 75 bin 11 dolarla rekor tazeledi. Bitcoin, saat 15.30 itibarıyla yüzde 7,23 artışla 74 bin 450 dolardan işlem gördü.



En büyük ikinci kripto varlık Ethereum, sabah saatlerinde 2 bin 650 dolara yaklaştı.

"ABD'Yİ KRİPTO BAŞKENTİ YAPACAK"

Trump'ın seçim kampanyası sürecinde kripto para vaatleri öne çıktı.



ABD'yi gezegenin kripto başkenti yapacağını söyleyen Trump, dünyanın Bitcoin süper gücü olmasını sağlamayı planladığını açıkladı.



ABD'nin hükümetin sahip olduğu veya edineceği tüm Bitcoinlerin tamamını elinde tutacağını kaydeden Trump, bunun stratejik ulusal Bitcoin stokunun çekirdeğini oluşturacağını ifade etti.



Trump, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) "Bitcoin'i yok ettiğini" savunarak, göreve geldiği ilk gün Gary Gensler'i kovacağını söylüyor.