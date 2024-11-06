Bitcoin, Trump'ın seçimi kazanabileceği beklentisiyle rekor kırdı

ABD'de başkanlık seçimlerinde oy sayımı devam ederken, Bitcoin'in fiyatı Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın kazanabileceği beklentisiyle 75 bin doları aşarak rekor tazeledi.

Bitcoin, Trump'ın seçimi kazanabileceği beklentisiyle rekor kırdı

Resmi olmayan verilere göre, başkanlık seçiminde 50 eyaletin 27'sinde Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı 188, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı 99 delege elde etti.

Oy sayımı devam ederken, Trump'ın seçimde üstünlük sağlayabileceği beklentisiyle 'in fiyatındaki yükseliş dikkati çekti.

Coinmarketcap verilerine göre, kripto para biriminin fiyatı, 75 bin 11 dolarla rekor tazelerken, Türkiye saati ile 06.30 itibarıyla 73 bin 886 dolardan işlem gördü.

Öte yandan, ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi de 15 baz puan artışla yüzde 4,44'e yükseldi. Dolar endeksi de yüzde 1,5 artarak 10,95 oldu.

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