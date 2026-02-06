Bitcoin yatırımcıları şokta, sert düştü

Bitcoin, seansın başlarında 60 bin dolara kadar düştükten sonra 64 bin doların üzerinde istikrar kazandı. Bu durum, yatırımcıların finans piyasalarındaki artan oynaklıkla başa çıkmasıyla gerçekleşti.

Önde gelen kripto para birimi, Ekim 2025'teki zirvesinden bu yana değerinin yaklaşık yarısını kaybetti ve Trump'ın göreve gelmesinden ve kripto sektörüne destek sinyali vermesinden bu yana elde edilen tüm kazanımları sildi.

Yatırımcı iyimserliği daha önce Trump'ın sektöre doğrudan müdahalesi ve düzenlemeleri hafifletme vaatleriyle desteklenmişti ve ABD'yi "dünyanın kripto başkenti" yapmaya hazırlanıyordu.

Satış dalgası, diğer kripto paralara, ilgili ETF'lere ve Strategy Inc. gibi büyük miktarda bitcoin varlığı tutan şirketlere de yayıldı. Son düşüş, dijital varlıkların gerçek dünyadaki faydasına ilişkin artan şüpheler arasında uzun vadeli bitcoin sahiplerini test ediyor.

Bazı analistler, Bitcoin'in büyük ölçüde spekülatif bir varlık olarak ortaya çıktığını ve altın ve diğer değerli metallere kıyasla değer kaybına karşı bir koruma işlevi görmediğini savunuyor.

BITCOIN NE KADAR?

Bitcoin şu sıralar yüzde 6 oranında düşüşle 65 bin 300 dolar seviyelerinde işlem görüyor.