Bitcoin yüzde 1 yükseldi

Bitcoin, yüzde 1'in üzerinde yükselerek 88 bin doların üzerine çıktı. Yatırımcılar, bugün vadesi dolacak 27 milyar dolardan fazla kripto opsiyon sözleşmesiyle önemli bir yıl sonu sıfırlamasına hazırlanıyor. Vadesi dolacak sözleşmeler arasında 23,3 milyar dolarlık Bitcoin opsiyonu ve 3,7 milyar dolarlık Ethereum opsiyonu bulunuyor.

Yükselişe rağmen, piyasa duyarlılığı temkinli kaldığı için kripto para birimi Kasım ayındaki düşük seviyelerine yakın bir konsolidasyon aşamasında kalmaya devam ediyor. ABD-Çin gümrük vergisi endişelerinin yeniden gündeme gelmesiyle Ekim ayı başlarında yaşanan sert satış dalgasından bu yana piyasa duyarlılığı düşüş eğiliminde. Bitcoin o zamandan beri yaklaşık yüzde 30 düştü ve çeyreği yaklaşık yüzde 22'lik bir kayıpla kapatmaya hazırlanıyor; bu da TerraUSD ve Three Arrows Capital'in çöküşleriyle gölgelenen 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana en kötü çeyrek performansı anlamına geliyor. Diğer token'lar da kazanç elde etti; Ether yüzde 1'in üzerinde, Solana ise yüzde 2'nin üzerinde yükseldi.