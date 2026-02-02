Bitcoin yüzde 40 düştü

Bitcoin, azalan talep ve incelen likidite nedeniyle Şubat ayı başlarında 76 bin doların altına düşerek Nisan 2025 başından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kripto para birimi son zamanlarda baskı altında kaldı ve Ekim ayındaki zirvesinin yaklaşık yüzde 40 altına düştü.

Ocak ayında Bitcoin neredeyse yüzde 11 oranında değer kaybetti ve bu, 2017'deki ilk kripto para arzı (ICO) patlamasının ardından yaşanan çöküşten bu yana en uzun kayıp serisi olan dördüncü ardışık aylık düşüş oldu.

Satış baskısı, Ocak ayının son haftasında 1,49 milyar dolarlık net çekim kaydeden ABD spot Bitcoin ETF'lerinden önemli miktarda çıkışla daha da güçlendi. Aynı zamanda, küresel belirsizlik yatırımcıları altın ve gümüş gibi geleneksel güvenli liman varlıklarına yönlendirdi ve kripto paralar da dahil olmak üzere riske duyarlı varlıkları satışa karşı savunmasız bıraktı.

Diğer büyük tokenlar da artan satış baskısıyla karşı karşıya kaldı; Ether sekiz aylık en düşük seviyesine, Solana ise iki yılın en düşük seviyesine geriledi.

KRİPTO PARALAR NE KADAR?

Bitcoin şu sıralar 76 bin 313 dolar, Ethereum 2 bin 258 dolar, Ripple 1,59 dolar, Solana 101,2 dolar seviyesinde işlem görüyor.