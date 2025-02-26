Bitcoin'de ayı korkusu: İşte piyadaki düşüşün nedenleri

Kripto para piyasalarında satış baskısı derinleşti. Piyasanın en büyük varlığı Bitcoin, bu hafta yüzde 10'un üzerinde düştü.



Bitcoin, dün yüzde 5'in üzerinde değer kaybıyla 86 bin doları test etti ve Kasım 2024'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Lider kripto para birimi, dipten gelen alımların etkisiyle bugün 89 bin dolar sınırında işlem görüyor.



Piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum ise 2 bin 300 dolara kadar indi. ETH bugün 2 bin 500 dolara yakın seyrediyor.

Ayrıca spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (EFT) dün 938 milyon dolar ile en büyük günlük çıkış yaşandı. ETF'lerden şubat ayında toplam 2,4 milyarlık net çıkış gerçekleşti.



BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?



Kripto piyasalarında sert düşüş, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri ile ilgili açıklamalarının ardından geldi.



Trump, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin planlandığı gibi devam edeceğini söylemişti.



Ticaret savaşlarının enflasyonist etkiye yol açabileceği, bu durumun ise merkez bankalarının faiz indirim sürecini yavaşlatabileceğinden korkuluyor.



Başkan Trump, bugün de bakır ticaretine yönelik soruşturma talimatı verdi.



Analistler, Bitcoin'in giderek geleneksel piyasalarla daha fazla ilişki kurduğunu belirtti.



Makroekonomik belirsizliklerin arttığına dikkat çeken analistler, Bitcoin'in kritik bir dönemeçte olduğunu vurguladı.



MEMECOİN ÇÖKÜŞÜ BAŞLADI



Piyasadaki düşüşün etkenleri arasında memecoinlerdeki talebin düşmesinin de etkili olduğu belirtildi.



Standard Chartered analistleri, Bitcoin'in nispeten iyi işlem görmesine rağmen Solana ağında memecoin kaynaklı satışların hızlandığını ifade etti.



Bu durumun, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşma eğiliminin arttığına işaret ettiği kaydedildi.



Memecoin furyası en son Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin karıştığı LIBRA skandalı ile gündeme gelmişti. Milei'nin destek verdiği LIBRA, kısa sürede 4,5 milyar dolarlık değere ulaşmış ardından yüzde 95 düşmüştü.

Memecoinler çılgınlığının sona ermesi Solana ve bağlantılı kripto varlıklardaki kayıpları artırdı.



TARİHİN EN BÜYÜK KRİPTO SALDIRISI



Diğer taraftan haftasonu kripto borsası Bybit'e büyük çaplı bir siber saldırı gerçekleştirildi.



Saldırganlar 401 bin Ethereum ele geçirirken, çalınan varlıkların 1,5 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.



Saldırının ardından Ethereum ve bağlantılı kripto paralarda sert düşüşler yaşanmıştı.



Söz konusu saldırıyı Kuzey Koreli Lazarus Group'un gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

