Bitcoin'de belirsizlik iklimi

Bitcoin, yatırımcıların önemli kripto para düzenleme tasarılarındaki gelişmeleri değerlendirmesiyle, haftanın başlarında rekor seviyelerden geri çekildikten sonra yatay hareket ederek 118 bin dolar civarında seyretti.



Yaklaşık 10 saatlik gecikmenin ardından Temsilciler Meclisi, yoğun müzakereler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın doğrudan müdahalesinin ardından Çarşamba günü geç saatlerde kripto para mevzuatı için tartışma kurallarını onayladı.



Prosedürel atılım ilerlemeye işaret etse de, ılımlı Cumhuriyetçiler ve kilit komite üyelerinin son dakika değişikliklerine yönelik yeni muhalefeti, tasarıların nihai kabulü konusunda şüpheleri artırdı.



Piyasalar daha net bir düzenleyici yönlendirme beklerken, devam eden belirsizlik piyasa duyarlılığını olumsuz etkiledi. Yasa tasarısı yürürlüğe girerse, daha geniş kripto para kullanım alanlarına, daha fazla kurumsal benimsemeye ve daha derin kurumsal katılıma kapı açabilir.



Bu arada, ABD üretici fiyatları Haziran ayında yatay seyretti, beklentileri altüst etti ve TÜFE artışından saptı. Bu da, genellikle Bitcoin'i destekleyen Fed faiz indirimlerine yönelik bahisleri güçlendirdi.

Bitcoin şu sıralar 118 bin dolar seviyesinde işlem görüyor.