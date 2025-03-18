Bitcoin'de birikim dönemi başladı: Erken belirtiler piyasada değişimi işaret ediyor

Bitcoin (BTC), 85.000$ seviyesinin altında işlem görmeye devam ediyor ve düşüş eğilimi henüz bozulmamışken daha fazla düşüş beklentisini artırıyor. Boğalar momentum kaybetmiş durumda, önemli direnç seviyelerini aşmakta zorlanıyor ve düşük talep bölgelerini koruyamıyorlar. Bu durum, piyasa katılımcılarının, mevcut düzeltmenin daha fazla derinleşebileceği endişesini taşımalarına yol açıyor.



Makroekonomik belirsizlik ve piyasa oynaklığı, özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın düzensiz politika kararlarının hem kripto para piyasalarındaki hem de geleneksel finans piyasalarındaki türbülansa etkisiyle daha da artmış durumda. Küresel ticaret savaşları ve sıkılaşan parasal koşullar, riskli varlıklara yönelik baskıyı sürdürürken Bitcoin’in anlamlı bir toparlanma göstermesine engel oluyor.



Ancak piyasa davranışındaki bazı temel göstergeler, olası bir değişimin işaretlerini veriyor. Glassnode tarafından sağlanan veriler, üç aylık dağıtımdan sonra Bitcoin birikiminin erken belirtilerine işaret ediyor. Bu, yatırımcıların düşük seviyelerde geri adım atmaya başladığının bir göstergesi olabilir. Tarihsel olarak, dağıtımdan birikime geçiş genellikle piyasada bir toparlanma dönemi öncesinde gerçekleşmişti. Bu durum, yatırımcıların piyasaya yeniden girmeye başladığını ve olası bir toparlanma sürecinde kendilerini konumlandırdığını düşündürüyor.



Önümüzdeki birkaç hafta, Bitcoin'in geleceği açısından kritik bir dönem olacak. Bitcoin'in mevcut desteği koruyabilmesi ve yeni talep çekebilmesi, piyasaların bir toparlanma mı yoksa daha derin bir düzeltme mi beklediğini belirleyecek.



BİTCOİN DÜZELTME MODUNDA: BİRİKİM EĞİLİMLERİ OLASI BİR DÖNÜŞÜ İŞARET EDİYOR



Bitcoin, 100.000$ seviyesini kaybettikten sonra düzeltme bölgesine girdi. BTC, 90.000$ seviyesinin üzerine çıkmakta zorlandığında, düşüş eğilimi tamamen doğrulanmış oldu. Ocak ayında görülen 109.000$'lık tüm zamanların en yüksek seviyesinden (ATH) bu yana Bitcoin %29’dan fazla değer kaybetti ve küresel makroekonomik koşulların olumsuz etkisiyle bu düşüşün devam etmesi bekleniyor.



ABD ile Avrupa, Çin ve Kanada gibi büyük ekonomik güçler arasındaki ticaret savaşları, finansal piyasalara baskı yapmayı sürdürerek belirsizlik yaratıyor ve riskten kaçınma eğilimlerini artırıyor. Bu jeopolitik belirsizlikler arttıkça, hem kripto para piyasaları hem de geleneksel finansal piyasalar, istikrar bulmakta zorlanarak volatilite göstermeye devam ediyor.



Ancak, tüm göstergeler düşüş eğilimini işaret etmiyor. Kripto analisti Ali Martinez, Bitcoin için gelgitlerin döndüğünü belirtti. Üç aylık dağıtımın ardından, Glassnode'un Birikim Trend Puanları modeli BTC birikiminin erken belirtilerini gösteriyor. Bu, büyük yatırımcıların yeniden piyasaya girdiği ve kendilerini olası bir toparlanmanın öncesinde konumlandırdığı anlamına geliyor.



Bu birikim dönemi, Bitcoin'in önemli arz seviyelerinin üzerinde bir toparlanma mı yaşayacağını yoksa daha uzun süren bir konsolidasyon dönemine mi gireceğini belirleyecek kritik bir dönüm noktası olabilir. Önümüzdeki haftalar, Bitcoin’in kısa vadeli fiyat hareketinin yönünü belirleyecek.



80.000 DOLAR YENİDEN TEST EDİLEBİLİR Mİ?



Bitcoin şu an 83.000$ seviyelerinde işlem görüyor ve 85.000$'ı geçmekte zorlanırken, 82.000$ seviyesindeki desteği korumaya devam ediyor. Bu aralıklı fiyat hareketi, yatırımcılar arasında belirsizlik yaratırken, boğalar daha yüksek seviyelere çıkmaya çalışırken, ayılar da düşüş için baskı yapıyor.



Bitcoin’in boğalar tarafından kontrol edilmesi için, BTC’nin 4 saatlik 200 hareketli ortalama (MA) ile uyumlu olan 89.000$’lık önemli bir direnç seviyesini aşması gerekiyor. 90.000$'ın üzerine çıkılması, potansiyel bir toparlanma eğilimini doğrulayıp 95.000$ seviyesine doğru yeni bir yükselişin kapılarını aralayabilir.



Ancak, Bitcoin bu seviyeyi geçemezse, daha derin bir düzeltme riski artacak. Özellikle 82.000$ seviyesi kaybedilirse, Bitcoin aşağı yönlü bir sarmala girerek 80.000$ veya daha düşük seviyeleri yeniden test edebilir. Piyasa duyarlılığı hala kırılgan olduğundan, Bitcoin'in bir sonraki büyük hareketi, fiyat hareketinin kısa vadeli yönünü belirleyecek.