Bitcoin'de büyük çöküş

Bitcoin , Haziran ayı başlarında 61 bin dolara kadar gerileyerek, Şubat ayı sonlarında İran çatışmasının tırmanmasından bu yana en zayıf seviyesine ulaştıktan sonra, kayıplarını yaklaşık 64 bin dolara kadar azalttı.

Kripto para birimi , Strategy'nin yaklaşık 2,5 milyon dolarlık büyük Bitcoin varlıklarını satmasından bu yana yaklaşık yüzde 6 değer kaybetti. Şirket, en büyük kurumsal Bitcoin sahiplerinden biri ve dijital varlık hazine modeli kapsamında kripto para biriminin bir vekili olarak görülüyor. Bu da, Saylor'ın daha önce satışın bir seçenek olabileceğini öne sürmesine rağmen, satışı yatırımcılar için özellikle hassas hale getiriyor.

ABD-İran müzakerelerinin çözümsüz kalmasıyla Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimler de piyasa duyarlılığını daha da olumsuz etkiledi.

Satış dalgası ayrıca, rekor seviyelere ulaşan teknoloji hisselerinden Bitcoin'in farklılığını da vurguladı.

Bitcoin, geçen Ekim ayındaki 126 bin doların üzerindeki zirvesinden yüzde 50'den fazla düşüşte. ABD'de işlem gören Bitcoin ETF'leri de 12 ardışık seansta yaklaşık 4 milyar dolarlık çıkış gördü ve bu da rekor bir seri anlamına geliyor.