Bitcoin'de Fed beklentisi, neden düşüyor?

Bitcoin, önde gelen kripto para birimi üzerinde daha geniş makroekonomik olumsuzlukların etkisiyle 86 bin doların altına düşerek sekiz ayın en düşük seviyesine yaklaştı. Dijital varlık, Ekim ayında ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyelerinden yüzde 30'dan fazla değer kaybetti.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın gelecek yılki politika yoluna ilişkin artan belirsizliği ve yapay zeka ticaretinin sürdürülebilirliğine dair artan endişeleri, riskli varlıklarda satışları tetikleyen faktörler olarak gösterdi.

FED BAŞKANLIĞI BASKISI ETKİLİ OLUYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarının daha bağımsız olarak algılanan adayları tercih ettiği yönündeki haberlerin ardından, güvercin aday Kevin Hassett'in Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerini alma olasılığının azalması da piyasa duyarlılığını daha da baskı altına aldı. Piyasa dinamikleri düşüşü daha da artırdı. Kaldıraçlı uzun pozisyonlar tasfiye edilmeye zorlandı ve bu da Bitcoin üzerindeki aşağı yönlü baskıyı hızlandırdı.

Bitcoin şu sıralar 85 bin 741 dolar seviyelerinde işlem görüyor.