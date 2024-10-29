Bitcoin'de seçim hareketliliği: 72 bin dolara yaklaştı

Kripto para piyasalarında yukarı yönlü hareketlilik hızlandı.



Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3,76 yükselişle 71 bin 600 dolar civarına yükseldi. Ethereum da yüzde 3,56 artışla 3 bin 600 doların üzerine çıktı.



Böylece Bitcoin, haziran ayından bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu.



Piyasalarda ABD seçimlerini Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazanabileceği ihtimali etkisini artıdı.



Son anketler Demokrat aday Kamala Harris ile Trump arasındaki farkın kapandığını ortaya koydu. Geçen ayki anketlerde Harris, 3-4 puan ile önde görünüyordu.

223 MİLYON DOLARLIK TASFİYE



Analistlere göre Bitcoin'deki yükseliş balina alımları ve borsa yatırım fonlarına (ETF) girişlerden kaynaklandı.

Satın alımlara büyük oranda Binance borsasının öncülük ettiğini söyledi.



Vadeli tarafta son 24 saate 223 milyon dolarlık pozisyon tasfiye oldu. Bunların 165 milyon dolarlık dilimi short pozisyonlardan oluşuyordu.

Bitcoin ETF'lerine son iki hafta içinde 47 bin BTC'lik net giriş gerçekleşti. Bu durum kurumsal yatırımcıların kripto varlığa talebinin arttığı şeklinde yorumlandı.



200 BİN DOLAR MÜMKÜN MÜ?

Donald Trump kripto sektörüne açık desteğini ilan etmşi, Harris'in vaatleri ise oldukça yüzeysel kalmıştı.



Olası Trump zaferinde Bitcoin için 200 bin dolar ihtimalinin uzak olmadığı dile getiriliyordu.



Bitcoin, mart ayında 73 bin 700 dolar civarına yükselerek rekor kırmıştı.